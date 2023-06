Alessandro Impagnatiello aveva già deciso di uccidere la fidanzata Giulia Tramontano. Aveva fatto ricerche su internet su come disfarsi del corpo.

Cosa ha cercato online Alessandro Impagnatiello prima di uccidere Giulia Tramontano

Alessandro Impagnatiello aveva già deciso di uccidere la compagna Giulia Tramontano, incinta di 7 mesi, prima del loro incontro per “chiarire” la situazione dopo che lei aveva scoperto la sua doppia vita. Nelle ore precedenti all’omicidio aveva fatto ricerche su internet per cercare informazioni utili all’omicidio e su come disfarsi del corpo. Per questo gli è stata contestata anche la premeditazione. La cronologia degli eventi non ascerebbe spazio a dubbi. Giulia Tramontano è stata vista l’ultima volta ripresa dalle telecamere di video sorveglianza della zona alle 19.05. L’omicidio sarebbe avvenuto nella fascia oraria tra le 19.05 e le 20.30. Le ricerche cronologiche su internet quindi sono state effettuate prima. Secondo gli inquirenti il 30enne aveva già deciso di uccidere la compagna incinta ancora prima di incontrarla.

Omicidio Giulia Tramontano: le ricerche su come disfarsi del corpo

Per quanto riguarda il movente, gli inquirenti stanno ancora indagando perché il 30enne deve chiarire ulteriori particolari. Al momento risulta che le intenzioni dell’uomo sarebbero state quelle di liberarsi della fidanzata per iniziare una nuova vita con l’amante, una collega americana di 23 anni. Lo stesso giorno dell’omicidio le due donne si erano incontrate, nella più totale solidarietà femminile, come precisato dalla Procura. Poi Giulia è tornata a casa a Senago per confrontarsi con il suo compagno. Il 30enne al termine della lite l’ha colpita con tre coltellate, prima di provare per due volte a darle fuoco, come lui stesso a confessato. Aveva cercato su internet come bruciare il corpo, ma non ci è riuscito, per cui ha tenuto il cadavere in casa o in macchina, prima di abbandonarlo nel luogo del ritrovamento. Dopo aver ucciso la compagna voleva incontrare l’amante, ma lei ha rifiutato.