Giulia Tramontano, "Ho dormito male, l'acqua puzza di ammoniaca": cosa scrisse la giovane prima di morire

Nei mesi precedenti alla morte di Giulia Tramontano, Alessandro Impagnatiello aveva cercato di avvelenare la compagna con un topicida faceva sciogliere nelle bevande che le somministrava. È questo il dettaglio inquietante che emerge dall’informativa dei Carabinieri del Nucleo Investigativo. Ad evidenziare la drammaticità delle circostanze nelle quali Giulia è stata uccisa, sono però soprattutto i messaggi che la stessa aveva scritto nel periodo che precedeva l’omicidio messo in atto dal compagno. Una settimana prima di morire, la ragazza aveva lamentato di “sentirsi drogata” e di aver “dormito male”.

Giulia Tramontano, gli ultimi messaggi prima di morire

Tra gli aspetti emersi nella consulenza autoptica che era stata depositata nella giornata di mercoledì 30 agosto alla Procura di Milano c’è proprio quello del rilevamento di presenza del veleno per topi nel sangue, nei capelli e persino nel feto. Non solo. La dose di veleno era stata addirittura aumentata nell’ultimo mese e mezzo di vita. Già in un messaggio datato 9 dicembre 2022 Giulia aveva scritto: “L’acqua che abbiamo preso puzza terribilmente di ammoniaca”. La madre le consiglierà poi di buttare la confezione, cosa che poi Giulia farà.

“Mi sento una pezza”

Sempre a dicembre 2022 – emerge dall’informativa degli investigatori – Impagnatiello ricercava in rete quanto tempo impiegava un veleno per agire. Giulia ad un’amica aveva invece scritto di avvertire bruciore allo stomaco e di sentirsi “una pezza”, mentre a gennaio Impagnatiello poneva domande del tipo ”Quanto veleno per topi è necessario per uccidere una persona”. A febbraio 2023 l’uomo aveva acquistato del cloroformio con amilene, prodotto che, anche in quest’ultimo caso, sarebbe stato somministrato a Giulia.