Iniziato nel carcere milanese di San Vittore l’interrogatorio di Alessandro Impagnatiello, 30enne che ha confessato l’omicidio di Giulia Tramontano, fidanzata 29enne incinta di 7 mesi.

Giulia Tramontano, interrogatorio in corso per il fidanzato: diffusi video dei momenti dopo l’omicidio

Iniziato nel carcere di San Vittore l’interrogatorio di Alessandro Impagnatiello, 30enne che ha confessato di aver ucciso la fidanzata Giulia Tramontano, 29enne incinta di 7 mesi. La gip Angela Minerva dovrà decidere sulla convalida del fermo e sulla richiesta di custodia in carcere avanzata dalla procura. Le accuse a carico dell’uomo sono omicidio volontario aggravato, occultamento di cadavere e interruzione di gravidanza senza consenso.

Sono anche stati diffusi i video dei primi momenti dell’assassino dopo l’omicidio. In alcuni frame, registrati dalle telecamere di sorveglianza intorno alla casa in cui è stata uccisa Giulia a Senago, si vede l’uomo che esce dall’abitazione con in mano quello che, secondo gli investigatori, “sembra un involucro bianco“. Poi si vede anche la mattina mentre “ripone alcuni sacchi in auto“.

L’interrogatorio di Alessandro Impagnatiello: “L’unica forma di pentimento è togliersi la vita”

“Ha confermato quello che aveva detto durante la confessione, e ha aggiunto dei dettagli. Ha detto che l’unica forma di pentimento possibile, che abbia un senso, è quella di togliersi la vita. Me lo ha ripetuto l’altra notte” ha dichiarato Sebastiano Sartori, avvocato del 30enne. “Non è stato aiutato da nessuno, non ha cambiato versione, ha confermato quello che aveva detto l’altra notte, ha solo aggiunto particolari che riguardano l’ultima fase del delitto. Nega la premeditazione. In questo momento è una situazione in cui inizia a percepire la realtà, in cui si è trovato già dall’interrogatorio davanti ai carabinieri. È una situazione angosciante e terribile, molto grave” ha aggiunto il legale, sottolineando che i genitori di lui non hanno avuto nessun ruolo.