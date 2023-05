Giulia Tramontano, la doppia vita di Alessandro Impagnatiello: "Di lei diceva che aveva problemi mentali"

A poche ore dalla scomparsa di Giulia Tramontano, ergono nuovi dettagli inquietanti su Alessandro Impagnatiello. Quest’ultimo avrebbe cercato di sminuire la fidanzata agli occhi dell’amante, parlandone male, tanto che avrebbe persino affermato che Giulia avesse problemi mentali. Oltre a ciò ulteriori dettagli chiave sarebbero emersi dalla denuncia dove ci sono dei elementi che non corrispondono.

Giulia Tramontano, chi è Alessandro Impagnatiello

Alessandro Impagnatiello ha 30 anni e da una precedente relazione era diventato padre di un bambino di 6 anni. Si è poi legato all’agente immobiliare Giulia Tramontano: i due avrebbero iniziato a convivere e la giovane è poi rimasta incinta. In questo contesto “entrerebbe in azione” una terza persona, una collega americana di Alessandro: quest’ultima era a sua volta rimasta incinta per poi abortire. Avrebbe poi chiesto a Giulia un incontro e sembrerebbe che le due prima di allora non sapessero dell’esistenza l’una dell’altra.

Le incongruenze nella denuncia

La denuncia della scomparsa era stata presentata dal fidanzato. Quest’ultimo aveva raccontato ai militari che domenica 28 maggio era uscito fuori casa per recarsi al lavoro. Giulia pare che dormisse, ma è in questo documento che ci sono degli elementi incongruenti come un indirizzo inesistente verso il quale si sarebbe diretta la giovane.