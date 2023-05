La scorsa domenica Giulia Tramontano, al settimo mese di gravidanza è sparita da Senago. Da quanto si apprende anche l’altra donna era incinta, ma aveva deciso di abortire.

La scoperta del tradimento

La 29enne originaria di Sant’Antimo, Napoli, era venuta a conoscenza del fatto che il suo compagno, Alessandro Impagnatiello, barman di locali esclusivi di Milano, aveva una relazione con un’altra donna. Giulia aveva scoperto del tradimento lo scorso sabato, giorno in cui si sono perse le sue tracce.

Fra i tre ci sarebbe stato un incontro per chiarire la situazione. In questa occasione, l’altra donna, ignara della relazione tra Alessandro e Giulia avrebbe detto di essere rimasta incinta, ma di aver interrotto la gravidanza.

Leggi anche Milano: inquirenti a lavoro su ultime ore prima della scomparsa della giovane incinta

Le indagini dei carabinieri

I genitori di Giulia hanno deciso di recarsi a Milano per affrontare il compagno della figlia, convinti che la ragazza sia scomparsa dopo aver scoperto il tradimento. Vedendo che la figlia non tornava hanno iniziato a pensare che non sia una fuga volontaria.

Le indagini sono seguite dal Nucleo investigativo di Milano e dai carabinieri di Senago e Rho. Al momento non è stato formulato nessun reato e non ci sono indagati, ma si stanno analizzando i tabulati telefonici, i pc e gli smartphone.

Nessuna pista esclusa

Le ricerche proseguono anche con l’aiuto degli elicotteri e dei vigili del fuoco che scandagliano il Seveso e il canale Villoresi. Non si esclude nessuna pista, ma si teme che si possa trattare dell’ennesimo caso di femminicidio.

Il compagno di Giulia aveva anche un altro figlio avuto da una precedente relazione. Con la madre del bambino aveva mantenuto buoni rapporti.

Erano in pochi a sapere che Alessandro e Giulia stavano insieme e che convivevano. I vicini hanno detto solo che la vedevano sul balcone, ma che non frequentava Senago.

Dall’interrogatorio fatto dal 30enne ai carabinieri sarebbero emerse incongruenze e dei buchi nel racconto della vicenda.

Ti potrebbe interessare Milano, è scomparsa Giulia Tramontano: 29enne al settimo mese di gravidanza