Giulia Tramontano, Sant'Antimo la ricorda con una fiaccolata

A Sant'Antimo, città dove Giulia è nata, gli abitanti sono scesi in piazza per ricordare la giovane con una fiaccolata.

Nella serata di giovedì 8 giugno, i cittadini del comune di Sant’Antimo, in provincia di Napoli, sono scesi per le strade per ricordare Giulia Tramontano, la giovane di 29 anni uccisa da Alessandro Impagnatiello mentre era incinta al settimo mese. Per l’occasione è stato scritto uno striscione sul quale si può leggere: “L’uomo potrà sfuggire alla giustizia umana, ma non a quella divina”.



Giulia Tramontano, il tragitto della fiaccolata

Stando a quanto riporta ANSA, il tragitto ha avuto inizio dalla panchina rossa sita nelle villa comunale Del Rio. Da lì arriverà fino a casa dei genitori di Giulia, davanti alla quale saranno depositati dei fiori. Da evidenziare l’assenza di questi ultimi perché nella giornata di venerdì 9 giugno è prevista l’autopsia della figlia.

L’appello del sindaco di Sant’Antimo

Il Primo cittadino di Sant’Antimo, Massimo Buonanno, aveva annunciato che si sarebbe tenuta la fiaccolata con un post condiviso sulla sua pagina istituzionale di Facebook:

“Cari concittadini, come sapete domani sera ci sarà una fiaccolata per Giulia: partiremo dalla Villa comunale Del Rio, scenderemo lungo Via Roma e termineremo in Piazza della Repubblica. In questi giorni ho ricevuto tantissima partecipazione e tantissime richieste di adesione a questa fiaccolata. Per questo motivo io oggi ho bisogno di voi e della vostra attenta quanto solita collaborazione.

Vi chiedo di partecipare e di portare il nostro messaggio di vicinanza alla famiglia di Giulia in questo momento così straziante e vi chiedo di farlo con la sensibilità e la delicatezza che da sempre ci contraddistingue. Vi chiedo di raggiungere a piedi il punto di partenza e di lasciare libero tutto il percorso della fiaccolata da auto in sosta; vi faccio preghiera, laddove ci siano auto in transito lungo le traverse che si immettono su Via Roma, di pazientare nell’attesa del passaggio del corteo, che vede coinvolti altresì bambini e ragazzi. Godremo della presenza massiccia della forze dell’ordine e delle associazioni di volontariato per il mantenimento dell’ordine pubblico, ma io ho bisogno dei miei concittadini.

Saranno presenti tantissime autorità, pubbliche, politiche e religiose e per questo confido nel vostro sostegno e faccio appello alla condivisione di voi tutti di questo sentimento di unione e di fratellanza che abbiamo riscoperto in questi gironi, così difficili anche per la nostra comunità. Ci saranno stazionati dei volontari che distribuiranno delle candele, non saranno sufficienti per tutti ma vi chiedo di tenere ordine e di collaborare anche al momento della distribuzione Vi ringrazio, so che posso contare su di voi”.