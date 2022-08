Giuliana De Sio: “Sono scappata da mia madre, alcolizzata e aggressiva”

Giuliana De Sio ha rivelato di essere scappata di casa a causa di sua madre, una donna aggressiva e con problemi di alcolismo.

Giuliana De Sio ha confessato per la prima volta alcuni retroscena inediti del suo difficile passato accanto a una madre alcolista.

Giuliana De Sio: la madre alcolizzata

Giuliana De Sio ha vissuto anni molto difficili quando suo padre abbandonò la famiglia e sua madre, che ha cresciuto da sola lei e sua sorella Teresa, iniziò a bere.

“Una famiglia difficile. Mio padre, avvocato, se ne andò di casa molto presto, quando mia sorella Teresa ed io eravamo bambine. Mia madre, laureata in medicina, senza aver mai praticato la professione, cominciò a bere”, ha confessato l’attrice, e ancora: “Era una donna infelice, una delle più infelici che abbia mai conosciuto. Difficile stare vicino a una persona alcolizzata, che oltretutto è tua madre. La mattina, fino a una certa ora, era ancora lucida, e mi pareva di intravedere in lei una mamma come tante altre, diciamo normale.

Poi iniziava a bere birra, diventava aggressiva, sgradevole, solitaria, chiusa in sé stessa, e non era più mia madre. Io facevo uno slalom, tra i suoi momenti di lucidità e quelli in cui era fuori di testa, per instaurare un possibile rapporto con lei. Il bello e il brutto, li affrontava bevendo”.

La psicanalisi

Per riuscire a risolvere i suoi problemi legati alla famiglia, Giuliana De Sio si è sottoposta anche ad un percorso di psicanalisi e lei stessa ha svelato che forse anche questo sarebbe servito a salvarla e a renderla la persona che è diventata.

“Dicono che da giovane fossi antipatica, forse lo ero, perché dovevo muovermi in un mondo, quello dello spettacolo, che non conoscevo. Ero stata catapultata in mezzo a produttori, registi e attori famosi, fotografi, giornalisti… ed è probabile che all’inizio dovessi difendermi, capire come comportarmi. Poi sono stata aiutata da una trentina d’anni in analisi: ho vissuto dei transfer furibondi con i miei analisti, ma evidentemente sono serviti a qualcosa. Non so come sarei diventata se non mi fossi sdraiata sul lettino dello psicoanalista”, ha concluso l’attrice.