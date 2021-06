Giuliana Lagormarsino scomparsa il 6 giugno a Genova: l’appello dei familiari per ritrovarla

Giuliana Lagomarsino è scomparsa il 6 giugno a Genova. La famiglia ha fatto un appello per riuscire a ritrovarla.

Giuliana Lagomarsino è scomparsa il 6 giugno a Genova. La famiglia ha fatto un appello per riuscire a ritrovarla. L’appello è stato fatto anche dalla trasmissione Chi l’ha visto e la speranza è quella di riuscire a ritrovarla presto.

Giuliana Lagomarsino scomparsa il 6 giugno a Genova

Giuliana Lagomarsino, residente a Genova, nel quartiere Granarolo, è uscita di casa a piedi, la mattina di domenica 6 giugno. La donna non è più tornata a casa. Ha portato con sé il cellulare, che però risulta spento, ma non ha i documenti e neanche i farmaci che le servono per la sua terapia quotidiana. La donna, infatti, ha problemi di salute. La famiglia ha raccontato che la donna stava attraversando un momento molto difficile, di grande fragilità e per questo la preoccupazione per la sua scomparsa è davvero molto forte.

Giuliana Lagomarsino scomparsa: l’appello della famiglia

Il giorno della scomparsa sono state allertate anche le forze dell’ordine, che hanno immediatamente avviato le ricerche. La famiglia ha deciso di fare un nuovo appello, nella speranza di trovare presto la signora Giuliana. “Devo chiedere a Voi amici e conoscenti di Facebook di condividere il più possibile. Il 6 Giugno è scomparsa nostra zia Giuliana Lagomarsino di anni 89. Da quel giorno non ne abbiamo più notizie. Logicamente la nipote ha immediatamente sporto denuncia alle forze dell’ordine e, successivamente, ci siamo rivolti al programma televisivo,”Chi l’ha visto?”. Vi ringrazio anticipatamente per ogni eventuale segnalazione che possa aiutare al ritrovamento della cara zia” ha scritto una parente della donna.

La preoccupazione con il passare dei giorni è sempre più forte.

Giuliana Lagomarsino scomparsa: l’appello di Chi l’ha visto

La famiglia della donna non ha solo avvisato le forze dell’ordine, ma anche la trasmissione Chi l’ha visto. Federica Sciarelli ha fatto l’appello per la signora Giuliana durante una puntata e ha spiegato che la donna ha lasciato una lettera, prima di sparire. “Chiedo scusa ma fino a che o le mie capacità di intendere e di volere. Sto per perdere la vista, la stabilità delle mani, faccio delle notti piene di dolori, ho paura del blocco renale e non voglio vegetare” ha scritto la donna, prima di lasciare la sua abitazione, chiudere la porta alle sue spalle e lasciare le chiavi di casa nella cassetta della posta.