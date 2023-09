Giuliano Amato: sogno che Sinner vinca NYC, magari lo vedrò da lassù

Roma, 5 set. (askanews) – “Poi se vuole, sogno un mondo in cui Sinner invece di perdere agli ottavi, arriva a vincere gli Open di New York”. Scherza Giuliano Amato a conclusione della conferenza stampa alla Stampa Estera, rispondendo a una domanda sul futuro che sogna, dopo aver elencato una serie di sogni politici. “Vorrei tanto che accadesse; però lui ha l’età per farlo anche quando io non ci sarò più. Qualcuno me ne informerà quando io starò gustando il caffè offertomi da Bonolis su una nuvoletta, come noi italiani sappiamo” ha aggiunto riferendosi a un celebre spot.