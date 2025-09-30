Giuliano da Empoli, scrittore italo-svizzero di fama, è riconosciuto come un'autorità influente nel panorama politico europeo, grazie alle sue incisive analisi sui poteri forti e le dinamiche di potere.

Nel cuore dell’Europa, un autore sta guadagnando attenzione tra le figure di spicco della politica. Giuliano da Empoli, un talentuoso scrittore italiano-svizzero, ha conquistato il favore di leader come Emmanuel Macron, grazie alle sue acute analisi sui giochi di potere e sui governanti autoritari del nostro tempo.

Da Empoli non è un politico né un diplomatico, ma si considera semplicemente un osservatore della realtà.

I suoi libri sono diventati una lettura obbligata per chi desidera comprendere le dinamiche di potere contemporanee, similmente a come Niccolò Machiavelli, nel suo celebre “Il Principe”, studiava le astuzie dei potenti del suo tempo.

Un moderno Machiavelli

Proprio come Machiavelli analizzava le manovre di Cesare Borgia, da Empoli si dedica a figure come Donald Trump, Vladimir Putin e il principe saudita Mohammed bin Salman. Le sue opere recenti, incentrate su tiranni e autocrati, sono state accolte con entusiasmo da politici e funzionari europei che cercano di orientarsi in un contesto geopolitico sempre più complesso.

Una connessione diretta con i leader

Da Empoli ha instaurato un rapporto personale con Macron, citandolo spesso nei suoi discorsi. Anche la prima ministra danese Mette Frederiksen ha riconosciuto il suo valore, mantenendo un dialogo diretto con l’autore. Questo scambio reciproco di idee è considerato una risorsa preziosa per i leader, che cercano prospettive nuove e alternative rispetto ai consigli dei loro consulenti.

Il potere della scrittura

Nel suo elegante ufficio parigino presso la casa editrice Gallimard, da Empoli ha dichiarato che, proprio come Machiavelli, gli piace trovarsi “nella stanza dove si prendono le decisioni”. Tuttavia, a differenza del suo illustre predecessore, non ha desiderio di entrare attivamente in politica, trovando rifugio nella scrittura, un modo per analizzare e comprendere le dinamiche del potere senza essere coinvolto direttamente.

Un’ascesa nell’editoria e nella politica

La popolarità di da Empoli è in costante crescita in Francia. Università, aziende e gruppi di interesse sono ansiosi di ascoltarlo, rendendolo uno dei relatori più richiesti. La sua presenza è stata notata durante eventi significativi come l’Assemblea generale delle Nazioni Unite e una visita ufficiale in Arabia Saudita, dove ha raccolto spunti per il suo libro “L’ora del predatore”.

In questa opera, l’autore esamina le strategie dei leader contemporanei, evidenziando come la loro capacità di prendere decisioni audaci e, talvolta, spietate, li renda potenti nel mondo attuale. Da Empoli descrive il principe saudita come una figura che prospererebbe in un contesto come quello di Machiavelli, dove la violenza e la manovra politica si intrecciano.

Le radici politiche di da Empoli

La passione di da Empoli per la politica affonda le radici nella sua infanzia. Suo padre, un economista di spicco, ha servito come consigliere per il primo ministro socialista Bettino Craxi. Un episodio traumatico avvenuto quando aveva solo dodici anni, in cui suo padre ha subito un attacco da parte di terroristi di sinistra, gli ha rivelato la brutalità della politica.

Un percorso di introspezione

Dopo anni di attiva partecipazione politica, incluso un ruolo come consigliere di Matteo Renzi, da Empoli ha deciso di allontanarsi dalla politica diretta per dedicarsi alla scrittura e alla riflessione. Ha fondato un think tank nel 2016 e ha pubblicato studi sulle tendenze populiste, mantenendo però un legame con il mondo politico attraverso una rete di contatti influenti.

Trasferitosi a Parigi, ha trovato un ambiente ricco di opportunità per connettersi con intellettuali e politici, dove la letteratura e la politica sono intimamente legate. Durante il lockdown causato dalla pandemia, ha scritto il suo primo romanzo, “Il mago del Cremlino”, un’opera che ha riscosso un notevole successo e ha catturato l’attenzione di lettori e leader politici.

Comprendere i villain

