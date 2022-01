Giuliano Ferrara si sta riprendendo ed è fuori dalla terapia intensiva

"Giuliano Ferrara sta sempre meglio", queste le parole della moglie che ha dato degli aggiornamenti sulle sue condizioni di salute.

Il giornalista Giuliano Ferrara è fuori dalla terapia intensiva e si sta progressivamente riprendendo. L’uomo, che ha compiuto 70 anni il 7 gennaio è stato trasportato nel reparto di cardiologia dell’ospedale Misericordia di Grosseto.

Giuliano Ferrara sta meglio, l’annuncio della moglie

La moglie che è stata sentita da Adnkronos, parlando delle condizioni del marito, ha reso noto come le condizioni di salute stanno via via migliorando: “Giuliano sta sempre meglio, continua il suo progressivo miglioramento”. Il fondatore della testata “Il foglio”, come è noto, era stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva del nosocomio di Grosseto dopo aver avuto un attacco cardiaco. La prognosi è stata sciolta dal personale medico nella giornata di domenica 30 gennaio.

Il ricovero e l’operazione chirurgica

Era il 27 gennaio quando il giornalista è stato colto improvvisamente da un infarto proprio mentre si trovava nella sua abitazione di Scansano in provincia di Grosseto. Giunto in ospedale, Ferrara è stato sottoposto ad un intervento di angioplastica coronaria. La delicata operazione è fortunatamente riuscita.

Molte le persone che hanno augurato al giornalista una pronta guarigione

Sono molte nel frattempo le persone che, in questi ultimi giorni hanno dedicato un pensiero a Giuliano Ferrara.

Tra questi anche diverse personalità politiche tra le quali Pier Ferdinando Casini che su Facebook ha scritto: “In queste ore l’apprensione dei familiari e degli amici del il Foglio per Giuliano Ferrara, un grande del giornalismo italiano che attraverso gli anni tutti, anche i suoi contraddittori, hanno imparato a conoscere ed apprezzare. Prego per lui”. La Senatrice Daniela Santanché ha su Twitter ha scritto: “Forza!”. Infine il Ministro degli esteri Luigi Di Maio ha scritto: “Ci stringiamo tutti attorno a lui e lo aspettiamo presto.

Forza!”.