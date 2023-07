Roma, 3 lug. (askanews) – Giuliano Sangiorgi è stato ospite a sorpresa di Tiziano Ferro durante il suo concerto allo Stadio San Nicola di Bari.

Un duetto inaspettato per i fan che in delirio hanno cantato insieme ai due i brani “Non me lo so spiegare” di Ferro ed “Estate” dei Negramaro.