Un malore, poi la perdita dei sensi. Così è morto Giuliano Visconti noto architetto della zona del Garda mentre era allo stadio a vedere Juventus-Siviglia.

La partita era valida per la qualificazione alla finale di Europa League e si stava disputando giovedì scorso, 11 maggio 2023. Giuliano Visconti, 78 anni, non è riuscito a vedere il goal del pareggio della sua squadra del cuore all’ultimo minuto in quanto aveva già accusato il malore fatale. Nonostante gli immediati soccorsi, i medici e il personale dell’ambulanza non hanno potuto far altro che dichiarare il suo decesso.

Chi era Giuliano Visconti

Giuliano Visconti era molto noto nella zona del Basso Garda, tra la Lombardia e il Veneto. Originario del Bresciano, Visconti è stato un importante esponente politico in quanto, tra le fila della Democrazia Cristiana (DC), è stato consigliere comunale ed assessore ai lavori pubblici a Desenzano del Garda.

Giuliano Visconti, inoltre, è stato anche presidente della società Garda Uno. Dopo aver appreso del decesso dell’architetto, la società già menzionata ha rilasciato un comunicato sul proprio sito in cui è stato espresso il cordoglio per la scomparsa di Giuliano Visconti.