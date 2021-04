Giulio Berruti riceve la prima dose di vaccino: è polemica

Giulio Berruti si è mostrato mentre riceveva la prima dose del vaccino anti-Covid e contro di lui si è scatenata una vera e propria polemica social.

Giulio Berruti si è sottoposto alla prima dose del vaccino Astrazeneca e lui stesso lo ha annunciato via social, dove è scoppiata una bufera.

Giulio Berruti: il vaccino

Sui social Giulio Berruti si è mostrato mentre riceveva la prima dose del vaccino Astrazeneca e ha esortato i fan a vaccinarsi senza timore.

In tanti hanno però osservato che l’attore sarebbe troppo giovane per rientrare nella fascia d’età per cui sarebbe urgente effettuare il vaccino. Alla questione Berruti non ha replicato, mentre alcuni suoi fan hanno preso le sue difese: tra i suoi followers c’è chi ha sottolineato infatti che l’attore è laureato in ortodonzia, mentre altri hanno replicato che soffrirebbe di fibromialgia, e che per questo potrebbe aver ricevuto il vaccino prima di altri.

Polemiche simili hanno investito anche Elisabetta Canalis, che ha ricevuto la prima dose del vaccino negli States.

Dopo la bufera sorta contro di lei sui social (proprio a proposito della sua fascia d’età) la stessa showgirl aveva svelato il motivo per cui aveva ricevuto il vaccino prima di altre fasce d’età. Nel frattempo Giulio Berruti ha affermato di non aver avuto sintomi particolari dopo aver ricevuto la prima dose del vaccino, e ha scritto: “Tutto bene, solo lievi sintomi influenzali per ora, nulla di non sopportabile”.