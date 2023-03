Giulio finisce in coma dopo l'aggressione del branco: condannati 4 ragazzi

Giulio finisce in coma dopo l'aggressione del branco: condannati 4 ragazzi

Giulio finisce in coma dopo l'aggressione del branco: condannati 4 ragazzi

Era la sera del 7 ottobre 2017 quando Giulio Di Curzio era stato picchiato violentemente da un branco di ragazzi all’esterno della discoteca Room 26 all’Eur. Dopo quasi 6 anni dalla terribile vicenda è arrivata la condanna per quattro ragazzi.

Caso Gulio Di Curzio: cosa accadde sei anni fa

Il corpo sanguinante di Giulio era stato ritrovato la mattina successiva all’aggressione, nel parcheggio sotterraneo vicino alla discoteca. Inizialmente si pensava che il 17enne, finito in coma, fosse rimasto ferito dopo una caduta da una grande altezza, ma le ferite al volto hanno fatto sospettare i medici.

Arriva la condanna per gli aggressori

La Procura ha, quindi, accusato 4 ragazzi che sono ritenuti responsabili della barbarica aggressione ai danni del minorenne. Per loro è stata richiesta una condanna a due anni e mezzo di reclusione per lesioni gravi in concorso. I nomi dei quattro sono Giorgio Atturi, Luca Natalizi, Patrizio Pintore e Francesco Pea. Tutti e 4 i ragazzi conoscevano di persona Giulio già prima di quella maledetta serata.