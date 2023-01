Giulio Fratini innamorato di Elisabetta Gregoraci dal 2020: "Incontro fatale su un treno"

Elisabetta Gregoraci è uscita allo scoperto con la sua nuova fiamma, Giulio Fratini, solo da alcune giorni.

Secondo il settimanale di Alfonso Signorini il primo incontro tra i due risalirebbe a ben 2 anni fa.

Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini: il primo incontro

Il settimanale Chi ha svelato alcuni inaspettati retroscena sulla storia d’amore tra Elisabetta Gregoraci e l’imprenditore Giulio Fratini, usciti allo scoperto solo nelle ultime settimane. I due si frequenterebbero da alcuni mesi ma, secondo la rivista, il loro primo incontro sarebbe avvenuto due anni fa.

I due si sarebbero visti per la prima volta in treno e l’imprenditore avrebbe avuto una vera e propria cotta per l’ex moglie di Briatore. A due anni di distanza i due si sarebbero visti nuovamente e così Fratini avrebbe avuto l’occasione per attaccare bottone con la showgirl, che finora si è detta in difficoltà nel trovare la persona giusta per lei. In tanti sono curiosi di sapere se la storia tra i due sia destinata a durare e, a quanto pare, Fratini avrebbe regalato a Elisabetta Gregoraci un prezioso anello di fidanzamento durante le festività natalizie.

Per la showgirl potrebbe trattarsi della prima storia importante dopo la fine del suo matrimonio e dopo la rottura da Francesco Bettuzzi.

Elisabetta Gregoraci si è sempre detta molto esigente con le sue conquiste in amore e per la prima volta la showgirl avrebbe trovato un uomo intraprendente e in grado di tenerle testa.

La storia tra i due è destinata a durare? In tanti sui social sono curiosi di saperne di più.