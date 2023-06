Il nipote di Mara Venier, Giulio Longari, ha postato una commovete foto sul suo account Instagram con la quale ha voluto ricordare Pier Francesco Forleo, il marito della madre recentemente deceduto.

Giulio Longari, nipote di Mara Venier, ricorda Pier Francesco Forleo: “Ciao capi”

Lo scatto scelto da Giulio risale a circa 15 anni fa e lo ritrae a mare, abbracciato a Forleo, quando aveva circa 4 o 5 anni. Con questa immagine, condivisa tra le sue Instagram Stories, il figlio di Elisabetta Ferracini e Carlo Longari ha scelto di ricordare il marito della madre che lui chiamava affettuosamente “capi”.

Il gesto è stato ricondiviso anche da Mara Venier tra le sue storie su Ig.

Dopo la diffusione della notizia della morte del genero, la conduttrice di Domenica In ha scritto delle toccanti parole per ricordare l’uomo. “Pier sei stato un genero meraviglioso… Hai portato solo gioia e amore nella nostra famiglia… E io ti ho voluto bene come un figlio”, ha detto.

La notizia del decesso

Pier Francesco Forleo si è spento nella notte di giovedì 8 giugno. Al momento, non sono state ancora rivelate le cause del decesso.

La notizia dell’improvvisa scomparsa dell’uomo è stata data dal presidente Rai Marinella Soldi e dall’amministratore delegato Roberto Sergio. Forleo era il direttore della Direzione Diritti Sportivi della Rai e, per rendergli omaggio, nella giornata di venerdì 9 giugno, è stato mandato in onda al Tg2 un servizio in suo onore. Inoltre, durante la presentazione dei palinsesti estivi Rai, gli è stato dedicato un discorso.