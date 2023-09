Giulio Napolitano: Per mio padre la politica era una scelta etica

Roma, 26 set. (askanews) – Giulio Napolitano, figlio del presidente emerito Giorgio Napolitano, scomparso il 22 settembre, parlando alle esequie a Montecitorio ha voluto ringraziare tutti per la vicinanza alla famiglia, e poi ha voluto tracciare un ricordo del padre.

“Non ricordo, nella lunga e straordinaria vita di mio padre, un solo giorno che non sia stato di lavoro, il suo lavoro e il senso profondo della sua esistenza era la politica, era per lui, come per molti di quella eccezionale generazione, una cosa seria, richiedeva analisi, responsabilità non sopportava la demagogia”, “la riduzione del confronto a urlo e invettiva. La politica era inscindibile dalla vita familiare, era il nostro orizzonte quotidiano”.

“Per mio padre la politica non era solo una attività intellettuale ma era scelta etica e motivazione morale, partcipazione fisica e affettiva insieme alle persone ai lavoratori e ai cittadini, giorno dopo giorno senza mai risparmiarsi” ha detto nel suo intervento Giulio Napolitano.