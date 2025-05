Giuseppe Cicconi: Open Data e AI sempre più al servizio deI cittadini

Roma, 7 mag. (askanews) – Rendere i dati pubblici uno strumento di cambiamento concreto per il territorio. È questa la missione di O&DS, società italiana attiva nella progettazione di soluzioni data-driven per la pubblica amministrazione e non solo. Un percorso cominciato quasi per gioco, come racconta Giuseppe Cicconi, Co-Founder e Business Director dell’azienda, e che oggi si traduce in strumenti innovativi capaci di trasformare i numeri in visione strategica.

Giuseppe Cicconi, Co-Founder e Business Director O&DS, ha spiegato: “Qualche anno fa abbiamo iniziato un po’ per divertimento un po’ per curiosità a scaricare una serie di data set messi a disposizione della pubblica amministrazione. Ci siamo poi resi conto che attraverso la loro elaborazione si potevano ideare una serie di servizi utili agli utenti e questo ci ha aiutato a sviluppare una serie di progetti che andavano in questa direzione”.

Da quella prima intuizione è nato un ecosistema che combina Open Data, intelligenza artificiale e strumenti di business intelligence per costruire analisi predittive e indicatori a supporto del decision making. “Uno dei problemi più grandi che ci si trova ad affrontare è la disomogeneità dei dati che si acquisiscono, in passato questo ci ha costretto a lunghe elaborazioni per cercare di renderli uniformi. – ha detto Cicconi – Il connubio tra Intelligenza Artificiale e strumenti di Business Intelligence aiutano a trovare velocemente indicatori più interessanti”.

O&DS è attualmente partner tecnico dell’osservatorio promosso da Anci Lombardia, un progetto strategico che punta a identificare nuovi indicatori in ambiti cruciali per la vita delle città: mobilità, sanità, energia, infrastrutture. “Il nostro supporto consiste nella strutturazione di database ottimizzando sia i flussi di acquisizione sia quelli di aggiornamento, attraverso l’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale. – ha spiegato Cicconi – A completamento del progetto verranno poi integrati strumenti di Business Intelligence”.

La visione di O&DS è chiara: utilizzare il potere dei dati per migliorare concretamente la vita delle persone, supportando amministratori pubblici e decisori con strumenti affidabili, tempestivi e accessibili, come spiega il suo Business Director: “Pensiamo alla Mobilità urbana: oggi è possibile prevedere in anticipo i picchi di traffico o ottimizzare i percorsi del trasporto pubblico in base ai reali bisogni dei cittadini, oppure la Sanità, dove l’analisi predittiva può aiutare a stimare la domanda di servizi, prevenire situazioni critiche e migliorare la gestione delle risorse. Ma ci sono grandi potenzialità anche in ambiti come la gestione energetica, la manutenzione delle infrastrutture o il monitoraggio ambientale”.