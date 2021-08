Giuseppe Conte eletto nuovo presidente del Movimento 5 stelle

Milano, 7 ago. (askanews) – L’ex premier Giuseppe Conte è stato eletto nuovo presidente del Movimento 5 Stelle, con un autentico plebiscito della comunità pentastellata che lo ha votato sulla nuova piattaforma online, premiandolo con il 92,8% dei consensi.

“Ce la metterò tutta – ha commentato Conte in un video sulla sua pagina Facebook – riporrò tutto il mio impegno per non deludere le vostre aspettative e per restituire la massima dignità alla Politica, quella che piace a noi, quella con la P maiuscola.

Il nostro è un progetto politico forte, solido, che guarda lontano puntando ai grandi obiettivi globali del 2030 e del 2050. Ma è un progetto che non vuole affatto trascurare le urgenze del presente, e soprattutto che mira a coinvolgere una comunità di cittadini molto più ampia di quella attuale. Già nelle prossime settimane lavoreremo a un testo base di azioni e interventi programmatici che poi arricchiremo attraverso il confronto con tutti i cittadini”.

“Non coinvolgeremo solo i nostri gruppi territoriali e i Forum tematici, e ricordo che questi ultimi sono aperti a tutti i cittadini, anche non iscritti – ha aggiunto – da settembre girerò tutta l’Italia e avremo così la possibilità di arricchire questo nostro programma direttamente con i vostri contributi. Nel giro di alcuni mesi, spero già a fine anno, avremo il più partecipato e articolato programma di governo che sia stato mai elaborato”.