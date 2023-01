Giuseppe Conte in vacanza a Cortina: le critiche degli avversari politici

Il leader de Movimento 5 Stelle Conte è stato aspramente criticato per aver passato il Capodanno in un hotel di lusso di Cortina d'Ampezzo

Le foto di Giuseppe Conte a Cortina d’Ampezzo scattate dai fotografi di ‘Dagospia’ in poco tempo hanno fatto il giro del web, con il leader del Movimento 5 Stelle aspramente criticato sui social network per la sua presunta ipocrisia.

“Come può il ‘paladino dei poveri’ passare il Capodanno in un Hotel di lusso?” – a fare eco a queste critiche anche alcuni avversari politici di Conte.

Giuseppe Conte e le contestate vacanze a Cortina: “Specula sulla povertà”

Giuseppe Conte ha passato il Capodanno a Cortina d’Ampezzo presso il noto Grand Hotel Savoia. Un comportamento certamente legittimo per un cittadino libero come lo è Giuseppe Conte, ma che per molte persone ha rivelato una presunta ipocrisia del politico.

Le foto del leader del Movimento 5 Stelle non sono piaciute a tante persone che sui social hanno ricoperto di critiche e attacchi l’ex presidente del Consiglio.

Le parole di Gasparri: l’attacco del senatore di Forza Italia

Anche il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri si è unito alle critiche, rincarando la dose: “Con le sue lussuose vacanze a Cortina Giuseppe Conte ci ha fatto capire che lui sceglie sempre Cinque Stelle, sia se deve andare in un albergo extra lusso, sia se deve fare ipocrite recite pauperiste speculando, con cinismo, sulla povertà altrui.

Del resto che i grillini dicano una cosa e ne facciano un’altra lo sappiamo da tempo. Dicevano di rinunciare alle prebende e poi si sono tenuti emolumenti e liquidazioni. Erano cittadini in prestito alle Istituzioni, ma poi Taverna e C. inseguono incarichi retribuiti con soldi pubblici dei gruppi parlamentari. Insomma una vita a Cinque stelle. Nel senso alberghiero del termine“.