Giuseppe Conte ospite a Tagadà: “Ecco perché non faccio più l’avvocato”

"Se fossi al posto di Dragi mi avrebbero già crocifisso" ha poi affermato Giuseppe Conte durante il suo intervento a Tagadà

Ospite di Tagadà su La7, un Giuseppe Conte in versione natalizia ha risposto alla domanda del nipote di Tiziana Panella sul suo futuro spiegando i motivi che lo hanno portato a continuare l’attività politica.

Tagadà, Giuseppe Conte versione natalizia

Un Giuseppe Conte decisamente in versione natalizia quello ospite della puntata del 20 dicembre di Tagadà andato in onda su La7. E non per il dress code ma per la risposta, oggettivamente un po’ melensa, del leader del Movimento 5 stelle alla domanda di Tommaso – nipote della conduttrice della trasmissione Tiziana Panella- sul suo futuro.

Tagadà, Giuseppe Conte “spero di continuare a fare del bene”

“Tommaso, spero che ci stai guardando come gli altri telespettatori” – ha esordito Conte guardando dritto la telecamera con il suo caratteristico sorriso un po’ sornione – ” Io in questo momento, uscito da Palazzo Chigi , anzichè ritornare alla mia professione di avvocato e professore universitario che ho tanto amato, mi sto dedicando a questa nuova sfida politica, sperando di poter far del bene per la comunità nazionale.

Per tutti i bambini come te e le persone anche adulte e anziane, sperando di continuare a far del bene” .

Tagadà. Giuseppe Conte: “Crocifisso al posto di Draghi”

Il clima natalizio però viene meno quando gli chiedono cosa sarebbe accaduto se in questo momento si fosse trovato al posto di Mario Draghi che si trova ad affrontare – come tutti i leader europei – la difficile gestione della nuova variante Omicron.

Con scelte che potrebbero risultare impopolari per molti.

“Io crocifisso se oggi fossi al posto di Draghi? Non c’è dubbio, sono stato crocifisso tante volte, sarebbe stata l’ennesima crocifissione”ha affermato.”Il clima mediatico e gli attacchi subiti durante il Conte 2 sono stati molto diversi” rispetto al dibattito politico attuale, ha poi aggiunto.