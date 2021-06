Giuseppe Conte premio “Celle Arte e Natura”: poesia è antagonismo

Pistoia, 28 giu. (askanews) – Lo scrittore ligure Giuseppe Conte ha vinto la seconda edizione del Premio di Poesia “Celle Arte e Natura”. Il riconoscimento è stato assegnato a Pistoia, nella villa che ospita la Collezione Gori, straordinaria raccolta di opere d’arte ambientale, da una giuria composta da Fabio Gori, Antonio Franchini, Andrea Mati, Silvio Perrella, Antonio Riccardi e Sandro Veronesi.

Padrone di casa Giuliano Gori, fondatore della collezione e storica figura nel mondo della cultura contemporanea.

“La poesia – ha detto ai giornalisti – qui è sempre stata di casa, veramente, e chi l’ha saputa leggere lo sa bene come è composto il parco delle opere ambientali di Celle”.

A vincere il premio è stato il poeta ligure Giuseppe Conte. Nato a Imperia nel 1945, ha pubblicato raccolte di poesia come “L’Oceano e il Ragazzo” e “Ferite e rifioriture”. Ha scritto saggi e libri di viaggio, ma anche romanzi.

Traduttore di Shelley, Whitman e D. H. Lawrence, Conte è anche portavoce di una visione forte della poesia.

“Per me scrivere poesie – ha detto ad askanews – vuol dire resistenza spirituale rispetto al mondo com’è. Io ho un’idea antagonistica della poesia, la poesia deve in qualche modo prefigurare un mondo diverso da quello che c’è ora. A me sembra la sua funzione più importante e io, almeno, la pratico così”.

Studioso di miti e culture, Conte rivendica uno spazio alla poesia, uno spazio che è tanto culturale quanto reale. “Una parola al punto giusto – ha aggiunto il poeta – è come quel battito d’ala di farfalla che può fare suscitare un terremoto a 10mila km di distanza. La poesia è parola, ritmo, punto e anche la rima. perché quando sono efficaci le rime sono straordinarie”.

Lo spirito del Premio e creato da Giuliano Gori è quello di riconoscere e indicare al grande pubblico un poeta che esprima, nelle sue opere, una sensibilità effettiva per la natura e l’arte. Un’idea che nella cornice della Fattoria Celle prende un valore ancora più evidente.