Giuseppe Conte: “Su questo suggerirei a Luigi Di Maio di non insistere oltre”

Non sono passate inosservate le ultime dichiarazioni di Giuseppe Conte e Luigi di Maio, dopo la decisione di quest’ultimo di lasciare il Movimento 5 Stelle. Ecco cosa è successo.

Luigi Di Maio lascia il Movimento 5 Stelle

Il presidente della Camera Roberto Fico ha annunciato qualche giorno fa la costituzione del gruppo Insieme per il Futuro, la nuova componente che fa capo a Luigi Di Maio e degli altri deputati che hanno deciso di lasciare il Movimento Cinque Stelle.

“È una scelta sofferta che mai avrei immaginavo di dover fare”, ha dichiarato lo stesso Di Maio.

“Io e tanti colleghi lasciamo il Movimento 5 stelle. Grazie al Movimento cinque stelle per quello che mi ha dato, ma credo anche di avere ricambiato”.

Luigi Di Maio, le parole di Giuseppe Conte

Ospite di Veronica Gentili a Controcorrente nel corso della puntata andata in onda il 22 giugno, Giuseppe Conte, soffermandosi sulle dichiarazioni di Di Maio che ha parlato di “disallineamento rispetto alla Nato” del M5S, ha affermato:

“Abbiamo tenuto un Consiglio nazionale in cui all’unanimità il massimo organo politico del Movimento 5 Stelle ha chiarito che quella è un’espressione addirittura lesiva dell’azione politica, della credibilità dell’azione politica del Movimento, lesiva dell’immagine”.

Per poi aggiungere: “Su questo suggerirei a Luigi Di Maio e agli altri amici che hanno deciso di costituire un nuovo gruppo, decisione legittima, di non insistere oltre perché sono espressioni che noi non consentiamo più”.