Giuseppe Cruciani mangia carne di orso e si filma: scoppia la polemica

Giuseppe Cruciani è finito al centro di una polemica degna di nota. Il giornalista ha condiviso un video in cui mostra mentre mangia carne di orso. Gli animalisti, neanche a dirlo, si sono scagliati contro di lui.

Giuseppe Cruciani mangia carne di orso: è polemica

Tramite il suo profilo Instagram, Giuseppe Cruciani si è mostrato mentre mangia carne di orso. Il giornalista, da sempre molto provocatorio, ha ammesso che la pietanza è “buonissima” e ha sottolineato che nessuno gli deve rompere l’anima perché “è tutto regolare“.

Le parole di Giuseppe Cruciani

A didascalia del video, Giuseppe ha scritto:

“Amo gli animali da vivi, e anche nel piatto. Per questo ho sperimentato la carne di orso. Morbida, tenera, gustosa: voto 10. Ma non vi agitate: prodotto acquistato in Slovenia, paese civile, certificato e poi consumato in Friuli. Tutto regolare. Viva la libertà”.

Cruciani è finito al centro della polemica in un lampo. Non è la prima volta che il giornalista provoca in questo modo i suoi seguaci, specialmente gli animalisti.

Le critiche a Giuseppe Cruciani

Giuseppe è stato sommerso di critiche per aver mangiato carne di orso. A didascalia del filmato, si legge: “La tua libertà finisce dove inizia quella degli orsi. Come ti butterei volentieri in una fossa di maiali o leoni affamati. Purtroppo, al contrario di certi esseri, la tua carne non gli andrebbe a genio“, oppure “Sei una latrina“. Ovviamente, c’è anche qualcuno che lo difende: “Anche a Helsinki c’è un ristorante (davanti al parlamento) dove si mangia solo orso”.