Giuseppe Di Tommaso: chi è il giornalista che ha trovato il bimbo scomparso nel Mugello

Chi è Giuseppe Di Tommaso, il giornalista che ha ritrovato il bimbo di 2 anni scomparso a Palazzuolo sul Senio nel Mugello.

È Giuseppe Di Tommaso il giornalista della Rai che per primo ha trovato Nicola Tanturli, il bimbo di 2 anni scomparso tra il 21 e il 22 giugno 2021 e ritrovato vivo dopo un giorno e mezzo di ricerche. Il cronista ha raccontato i dettagli e le emozini provate per quanto successo.

Giuseppe Di Tommaso: chi è il giornalista che ha trovato Nicola

L’uomo si trovava a Palazzuolo sul Senio in qualità di inviato de La Vita in Diretta insieme ad altri colleghi della Rai per documentare le ricerche del piccolo. Di Tommaso ha spiegato di essere sceso dalla macchina per un malore e di aver avvertito dei rumori e un lamento “simile a quello di un capriolo“. La troupe non gli credeva fino a quando non ha urlato il nome del bambino e ha sentito lui che diceva “mamma“.

“I bambini, si sa, ripetono sempre le parole dei grandi. Così anche io ho cominciato a ripetere ‘mamma’ e lui ripeteva con me“, ha continuato. Ha dunque provato a scendere nella boscaglia per capire se fosse soltanto una sua suggestione, fino a quando non ha visto Nicola a 70 metri da sé in una scarpata. In quel momento stava passando una macchina dei Carabinieri, così li ha fermati e li ha aiutati ad estrarlo.

“Quando ho preso in braccio Nicola è stata un’emozione immensa, indescrivibile. Lui era tranquillo, aveva soltanto dei graffi sul corpo. Mi ha sorriso e mi ha ripetuto ancora una volta la parola ‘mamma’“, ha aggiunto.

Giuseppe Di Tommaso, chi è il giornalista che ha trovato Nicola: “Un miracolo”

Il padre del bimbo, ha continuato, lo ha ringraziato così come tutte le persone del posto. Visibilmente commosso, Di Tommaso prova ora emozioni contrasanti: “È stata un’emozione indescrivibile, un miracolo. Appena ci ha visto si è messo a piangere“. Al piccolo, disidratato dopo così tante ore fuori casa, è stato diagnosticato un ematoma al braccio ed è stato condotto al Meyer per ulteriori accertamenti.

Giuseppe Di Tommaso, chi è giornalista che ha trovato Nicola: la carriera

Quarantaquattro anni e originario di Tursi (Matera), Giuseppe Di Tommaso lavora in Rai dal 1998. Durante la sua carriera si è occupato di cronaca interna ed estera e nel 2008 è stato inviato nei campi profughi in Libano e in tutto il Medio Oriente.

Tra i programmi per cui ha lavorato vi sono Il fatto del giorno, Le amiche del sabato, Lineablu, Unomattina Estate, Estate in diretta, La vita in diretta, A conti Fatti e Buongiorno Benessere.