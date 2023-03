Giuseppe e Tullio uccisi a Ercolano, il camionista chiede scusa: li aveva scambiati per ladri

Il camionista che ha sparato a Giuseppe e Tullio e li ha uccisi a Ercolano ha rilasciato dichiarazione spontanea in cui ha chiesto scusa

La dichiarazione dell’assassino di Giuseppe e Tullio

Vincenzo Palumbo, l’autotrasportatore aveva sparato a Tullio Pagliaro e Giuseppe Fusella dicendo di averli scambiati per ladri.

Durante la sua dichiarazione in aula Vincenzo ha detto: “Sono un semplice camionista che vuole mandare avanti una famiglia. Malgrado le mie sofferenze sono andato avanti e non mi aspettavo che succedesse quello che è successo“.

L’uomo è accusato di aver ucciso Tullio e Giuseppe nella notte tra il 28 e il 29 ottobre del 2021. Sin dal primo momento, il camionista si è giustificato dicendo di aver scambiato i due ventenni per ladri. L’avvocato Gennaro Bartolino, legale della famiglia Fusella, ritiene invece che Palumbo abbia sparato con l’intento di uccidere e non soltanto per intimorire i due ragazzi.

Palumbo sostiene di averli scambiati per ladri

Nella notte tra il 28 e 29 ottobre 2021 Giuseppe Fusella e Tullio Pagliaro avevano parcheggiato la loro auto vicino a un’abitazione a San Vito a Ercolano, Napoli. Qualche minuto più tardi, Vincenzo Palumbo, proprietario di quella casa ha sparato da una distanza di pochi metri. Fusella e Pagliaro sono morti all’istante.

Il camionista ha sostenuto di averli scambiati per due ladri e che li aveva visti entrare nella sua abitazione. Nelle telefonate effettuate subito dopo l’omicidio si sente: “Ci sono i ladri fuori casa“, “mi sono trovato due, tre ladri fuori casa, ho sparato un paio di colpi“.

Le scuse davanti alla Corte di Assise

Palumbo, nella giornata di oggi 16 marzo, ha rilasciato una dichiarazione spontanea rivolgendosi ai giudici della Corte di Assise di Napoli.

Nel corso della dichiarazione odierna l’uomo ha detto: “Signor presidente sono rammaricato di quello che è successo“. Il legale di Palumbo, Giovanni Abet ha chiesto alla giuria di riflettere in maniera razionale sugli elementi che hanno a disposizione. Durante l’udienza, pm hanno chiesto l’ergastolo per il camionista.