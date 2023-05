Giuseppe Giofré, nuovo incarico nella prossima edizione di Amici?

Il gelo tra Todaro e la De Filippi, sempre secondo le indiscrezioni, nascerebbe da alcune affermazioni fatte dal ballerino durante la messa in onda del programma, le quali avrebbero infastidito la conduttrice. Uno scontro tra i due è poi stato tagliato dalla puntata di sabato 8 aprile perché considerato troppo diretto e infuocato. L’arrivo di Giofrè ad Amici in qualità di insegnante sarebbe senza dubbio un colpo interessante per il programma, nonché un emozionante epilogo di una storia iniziata proprio dentro le mura del talent show targato Fascino di Maria De Filippi, vale a dire quando trionfò nella categoria ballo nell’undicesima edizione.

Nonostante sia calato il sipario sulla ventiduesima edizione del talent show di Canale 5, Amici di Maria de Filippi, impazzano già i rumors per la prossima edizione. Alcuni di questi riguarderebbero Giuseppe Giofrè: quale futuro per il ballerino nella trasmissione Mediaset?

Novità in vista per Giuseppe Giofrè nella prossima edizione di Amici di Maria De Filippi?

Questa edizione ha visto Giofrè tornare in quella scuola che l’ha visto muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo. Questa volta ha ricoperto il ruolo di giurato al fianco di Cristiano Malgioglio e Michele Bravi, adesso però per lui potrebbe arrivare un nuovo, stimolante incarico.

Maria De Filippi pare infatti che non abbia intenzione di farsi scappare il ballerino dalle mani: per lui, dopo il ruolo da giurato in questa edizione da poco terminata, potrebbe arrivare l’incarico come insegnante di danza.

Il rumor, che pare piuttosto accreditato, pone di conseguenza anche un altro interrogativo: se dovesse passare all’insegnamento, chi prenderebbe il ruolo di Giofrè nel panel dei giurati? E soprattutto, quale insegnante dovrà alzare i tacchi tra Alessandra Celentano, Emanuel Lo e Raimondo Todaro?

Se Giofrè passa all’insegnamento, chi gli dovrà fare posto?

Se i primi due sarebbero confermatissimi, lo stesso non si può dire per Todaro. Secondo il settimanale Nuovo la De Filippi non avrebbe una buona considerazione dell’insegnante: lo troverebbe anzi “presuntuoso e pieno di insinuazioni, oltre che di dietrologie“.

Tra la conduttrice e Todaro comunque in tanti parlano di un netto gelo. Il rapporto si sarebbe incrinato in seguito ad alcune affermazioni dell’ex ballerino di Ballando con le stelle, che avrebbero indisposto non poco la padrona di casa, con tanto di scontro tra i due che sarebbe stato poi rimosso da una delle registrazioni del serale.