Giuseppe Lenoci, la zia: “Non doveva uscire dall’azienda durante lo stage”

Non si può dare pace la famiglia di Giuseppe Lenoci, il ragazzo morto in un incidente durante uno stage professionale: le parole della zia

Non si può dare pace la famiglia di Giuseppe Lenoci, il ragazzo morto in un incidente durante uno stage professionale: le parole della zia.

Morte Giuseppe Lenoci: la spiegazione della zia del ragazzo

Angela, la zia di Giuseppe Lenoci, il ragazzo di soli 16 anni morto in un incidente stradale avvenuto durante uno stage professionale, fa delle rivelazioni sul contratto del nipote: “È una tragedia che si poteva sicuramente evitare.

A quanto pare il ragazzo non doveva uscire fuori sede e invece è uscito.” Ci sarebbe stata quindi una violazione degli accordi firmati dal giovane con l’azienda per cui stava lavorando.

Le indagini in corso

Sulla vicenda sono in corso delle indagini da parte dei carabinieri e del legale della famiglia Lenoci, l’avvocato Arnaldo Salvatori. Tutti hanno l’obiettivo di appurare cosa davvero prevedesse il contratto firmato.

La vita di Giuseppe, spezzata troppo presto

“Giuseppe andava a scuola con amore, gli piaceva.” – Racconta ancora la zia, mentre mamma Francesca, ancora sotto choc per l’accaduto non se la sente di parlare – “Questa settimana o la prossima avrebbe dovuto essere l’ultimo stage e si sarebbe diplomato la prossima estate. Spero che si faccia chiarezza, è chiaro che mio nipote non tornerà più ma bisogna fare chiarezza.”