Giuseppe Lenoci morto a 16 anni, Bianchi: “Non era alternanza scuola lavoro”

Un altro ragazzo in età scolastica morto mentre lavorava. È Giuseppe Lenoci, ma il ministro Bianchi precisa che non era alternanza scuola lavoro.

La morte di un altro studente di 16 anni, Giuseppe Lenoci, mentre era intento a svolgere delle attività lavorative legate alla sua formazione scolastica, ha nuovamente esposto il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi a forti critiche. È stato proprio il titolare del dicastero del ministero di Viale Trastevere a Roma a commentare l’accaduto sottolineando che per il giovane morto non si trattasse di alternanza scuola lavoro.

Morte Giuseppe Lenoci, le parole di Bianchi

“Tutta la mia vicinanza da padre – ha detto Patrizio Bianchi a Mattino Cinque – ma non era alternanza scuola lavoro: Giuseppe stava facendo un percorso di formazione professionale triennale, la rivisitazione va fatta ma vanno coinvolte le Regioni”. “Un conto è l’alternanza scuola lavoro – ha proseguito il ministro – e un conto è la formazione professionale: dobbiamo rivedere il sistema per una educazione fuori dalle scuole e dai centri di formazione professionale.

Ci deve essere un percorso formativo e uno educativo con esperienze fuori dalla scuola ma non può essere un surrogato del lavoro, deve prevalere il rapporto educativo”.

Bianchi sulla morte di Giuseppe Lenoci

Resta il tema della scarsa sicurezza sul lavoro che purtroppo non esclude i giovani studenti che svolgono periodi formativi nelle aziende. Bianchi sottolinea a tal proposito che il ministero non voglia “ridurre le proprie responsabilità” e che si tratti di “eventi drammatici che non devono capitare come non possono esserci mille morti sul lavoro”.

Morto Giuseppe Lenoci a 16 anni, la replica di Bianchi

La morte di Giuseppe Lenoci, 16enne di Monte Urano, nel Fermano, è avvenuta a seguito di un incidente stradale. Il giovane viaggiava sul furgoncino della ditta nella quale svolgeva uno stage collegato alle lezioni in aula del corso di accompagnamento al lavoro che stava seguendo.

Lo schianto è avvenuto al Serra de’ Conti, in provincia di Ancona, con il mezzo che è finito contro un albero.