Giuseppe Provenzano morto in un incidente in Egitto, addio al professore dell’Università di Palermo

Il professore universitario dell’Ateneo di Palermo, Giuseppe Provenzano, è morto all’età di 58 anni per un incidente stradale che si è consumato in Egitto.

Il docente si trovava nel Paese per seguire un progetto di ricerca.

Giuseppe Provenzano morto in un incidente in Egitto

Giuseppe Provenzano, 58 anni, è prematuramente scomparso dopo essere rimasto coinvolto in un incidente stradale in Egitto. La vittima, laureato in Ingegneria, era un professore ordinario dell’università di Palermo, presso la facoltà di Agraria, nel settore idraulica agraria e sistemazioni idraulico-forestali. Si trovava all’estero per seguire un progetto di ricerca.

In considerazione delle informazioni diffuse dal quotidiano locale Al Shorouk, pare che il sinistro si sia verificato all’alba di giovedì 1° dicembre lungo la strada che collega Assuan e Abu Simbel. L’incidente si è verificato nel momento in cui un bus e un camion si sono scontrati. Nel drammatico evento, hanno perso la vita due persone: una delle vittime è appunto il professore di Partinico che viaggiava a bordo dell’autobus mentre la seconda vittima è un giovane uomo di 27 anni di origini cinesi.

I feriti, invece, sono stati cinque: si tratta, nello specifico, di un italiano di 27 anni: di una donna spagnola di 35 anni; di un ragazzo inglese di 28 anni; e dei due autisti dei mezzi, entrambi egiziani, di 26 e 30 anni. Tutti i feriti sono stati trasportati in ospedale.

Addio al professore dell’Università di Palermo: la nota dell’Ateneo

Dopo aver appreso della drammatica morte del professor Giuseppe Provenzano, l’ateneo siciliano ha diramato una nota ufficiale.

“Oggi è un giorno tristissimo per la comunità scientifica dell’Università di Palermo il professore Giuseppe Provenzano ha perso la vita in un incidente stradale durante il suo rientro dall’Egitto”, si legge nella nota. “Era andato lì per una collaborazione scientifica che lo vedeva impegnato in un progetto di ricerca. Nulla ci prepara al dolore e meno che mai quando gli eventi dolorosi ci travolgono con una simile intensità”.

Conseguito il titolo di dottore di ricerca in Idronomia, il 58enne aveva cominciato a ricoprire ruoli accademici dal 1995.

Per anni, è stato membro della commissione Cori dell’Ateneo palermitano. Inoltre, ha fatto parte del Collegio dei docenti dei dottorati di ricerca del Dipartimento Saaf-Scienze agrarie, alimentari e forestali ed è stato tra gli esperti dell’Unione europea per la valutazione di progetti di ricerca.