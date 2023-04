Come Ad Giuseppina di Foggia sarà alla guida di un gigante da oltre 5mila dipendenti e 16 miliardi di capitalizzazione

Un ennesimo traguardo, quello rappresentato da Giuseppina di Foggia, anche se in un paese civile non si dovrebbe parlare di traguardi ma di normalità: la prima amministratrice donna di una partecipata è di fatto totem vivente di un risultato che segue un trend benefico per cui i vertici del potere diventano “rosa”. La Di Foggia rappresenta l’ultimo tassello del puzzle delle nomine statali e andrà ai vertici di Terna, che si occupa della gestione dell’infrastruttura della rete elettrica. Lei , sarà amministratrice delegata e Igor De Biasio sarà presidente.

Giuseppina di Foggia: la prima Ad donna

La ratifica delle scelte sarà a cura del ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti. Ma chi è Giuseppina Di Foggia? La manager è romana, ha 53 anni, laureata n ingegneria elettronica con un titolo accademico alla Sapienza di Roma. La Di Foggia ha conseguito poi un master negli Usa in Professional Program Management. A riconoscerglielo lo Stevens Institute. Prima di approdare al timone di Terna Di Foggia è al vertice di Nokia Italia da aprile del 2020 come vice presidente e country manager per Italia e Malta.

Alla guida di un colosso da 16 miliardi

Tutto questo prima di arrivare alla stanza dei bottoni “della società operatrice delle reti di trasmissione dell’energia elettrica, un gruppo quotato da oltre 5mila dipendenti e 16 miliardi di capitalizzazione”. Ci sono state perplessità su quello che viene definito il “salto di ordine dimensionale che comporta il passaggio da Nokia Italia (300 milioni di fatturato) a Terna (2,6 miliardi)”. Qualcuno, secondo il Fatto Quotidiano, lo considera “azzardato”. Ma evidentemente quel qualcuno non conosce le skill della manager.