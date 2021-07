Giustizia: accordo su riforma processo penale atteso in Cdm, ma si tratta ancora

Roma, 29 lug. (Adnkronos) – Non c'è ancora un accordo sulla riforma del processo penale. "Si tratta ancora", il testo "è in lavorazione", dicono diverse fonti di governo all'Adnkronos mentre il Consiglio dei ministri, fissato per le 11.30, deve ancora iniziare.

Nella convocazione del Cdm non figura la discussione sulla giustizia, "ma Draghi vuole chiudere oggi", assicura un ministro, riferendo tuttavia che, sul processo penale, "c'è caos".

Si tratta, dunque, per chiudere già in mattinata, mentre fonti di governo di centrodestra si dicono ottimiste: "Al 99% si chiude oggi". Ma la partita col M5S non sarebbe ancora chiusa, e c'è chi spera, tra le file del Movimento, che la riforma Cartabia possa slittare a settembre, come sembrano destinate a fare la riforma del fisco e della concorrenza.