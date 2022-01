Giustizia: Albamonte (Area), 'sciagura non fare subito riforma sistema elettorale Csm' (2)

(Adnkronos) – "In questo paese abbiamo una strana abitudine -prosegue Albamonte – mentre negli altri paesi europei, diciamo di democrazia avanzata, quando una istituzione va in crisi di credibilità le altre cercano di collaborare al fine di ritrovare il primo possibile una immagine di pieno apprezzamento, nel nostro pese sembra che succeda il contrario.

Quando un'istituzione va in crisi di credibilità le altre non fanno che cercare di aggravarla questa crisi. E non arrivare a un nuovo sistema elettorale per tempo, equivarrebbe di fatto a mantenere la magistratura e il Csm in questa situazione di scarsa credibilità". "Io spero che dietro tutto ciò non ci sia un calcolo di convenienza da parte di qualche forza politica". E ricorda gli appelli lanciati alle forze politiche e, in particolare, alla ministra della Giustizia Marta Cartabia.

"Adesso vedremo – dice – certo, per quanto riguarda sia l’Anm che il nostro gruppo di Area Democratica per la giustizia, non abbiamo perso una sola occasione per fare appelli al Governo e al Parlamento circa l'importanza del passaggio e la necessitò di approcciarlo il più velocemente possibile. Che cosa verrà fatto subito dopo l'elezione del Capo dello Stato non lo so dirlo ora, sicuramente continueremo a rappresentare questa esigenza".

Poi parlando dell'ipotesi del sorteggio per eleggere il nuovo Csm, Albamonte spiega: "Allo stato, il sorteggio non sembrerebbe essere nell'agenda della ministra, che ha annunciato a un sistema elettorale diverso.

Almeno non accede a questa soluzione che per noi è particolarmente sbagliata, per diverse ordini di ragioni".