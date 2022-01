Giustizia: Albamonte (Area), 'sciagura non fare subito riforma sistema elettorale Csm' (5)

(Adnkronos) – Per Albamonte "siamo entrati in una specie di corto circuito istituzionale, perché la ministra Cartabia è partita con apprezzabile tempestività per la riforma del processo civile e con adeguata tempestività per la riforma del processo penale. Per il Csm per il quale non ci sono scadenze di finanziamento europeo langue l'attività di proposta, probabilmente questo è determinato dal fatto che siamo andati a finire a ridosso dell'elezione del Capo dello Stato e non si voleva aprire un dibattito".

"E questa è la ragione per cui, secondo me, si sta ritardando oltremisura, dopo di che io ho sempre creduto che le riforma della giustizia non debbano essere argomento di prese di posizione politica, da parte di questa o quella forza secondo opzioni ideologiche, bisognerebbe che tutte le forze politiche si assumessero la responsabilità a prescindere dai loro tornaconti elettorali". (di Elvira Terranova)