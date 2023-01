Giustizia: avvocati Milano, 'riforma Cartabia come bisturi su contraddit...

(Adnkronos) – Con la riforma Cartabia "il bisturi ha inciso sui tempi morti, ma, purtroppo, anche sul contraddittorio: talvolta brutalmente, amputando qua e là il confronto orale e rendendo accidentata la via delle impugnazioni". E' uno dei passaggi dell'intervento del presidente dell'Ordine degli avvocati di Milano, Vinicio Nardo in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario. "La sfida è rifiutare la giustizia 'sbrigativa', e non è l’unica del futuro" conclude.