Giustizia: Barelli (Fi), 'riforma sempre voluta da Berlusconi per cittadini'

Roma, 14 lug. (Adnkronos) – "La riforma della giustizia per Forza Italia non deve apparire come un tema di contrapposizione tra politica e magistratura. La riforma deve essere fatta a favore dei cittadini perché il dna di Forza Italia è garantista. La ‘giustizia giusta’ che abbiamo in mente è quella che prevede tempi ragionevoli per stabilire se un cittadino è colpevole o no. È giusta se nomi, temi di indagine o ipotesi di reato non vengono anticipati in tv o dai giornali a sfregio della riservatezza e del diritto alla privacy". Così Paolo Barelli, capogruppo degli azzurri alla Camera, ospite a Omnibus su La7.

"La riforma che vuole da sempre Forza Italia, e in questo vediamo riscontri nella proposta del ministro Nordio, prevede la divisione delle carriere dei magistrati, cioè tra percorso giudicante e quello requirente", aggiunge il presidente dei deputati forzisti che poi conclude dicendo che "Silvio Berlusconi purtroppo non è più con noi e non può essere più strumentalizzato politicamente sul tema della giustizia, anche se c’è ancora chi ci prova. La riforma l’ha sempre voluta per il bene dei cittadini e nell’interesse del Paese".