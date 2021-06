Giustizia: Bettini, 'tema che riguarda identità partito e confronto con M5S'**

Roma, 5 giu. (Adnkronos) – "Comprendo le opinioni diverse. Le rispetto. E vi rifletto. Ma, se l’identità non è una ricerca astratta e autoconsolatoria, deve essere una visione del mondo che attraversa la storia, i sentimenti, la cultura della Nazione. E che cos'è una visione del mondo, se non include i principi di massimo rispetto e di garanzia per tutti gli esseri umani?" Lo scrive Goffredo Bettini, componente della Direzione Pd, tornando ad affrontare la questione della riforma della giustizia in una lettera al 'Domani', nella quale si sofferma anche sulla necessità di un confronto sul tema con M5S.

"È il momento, tra noi e i Cinquestelle, della franchezza sulle cose che ancora ci dividono -sottolinea- e per l'impegno di nuovi possibili decisivi incontri. Già da oggi servono atti concreti: nel dibattito sui temi essenziali per la democrazia. Come la giustizia". (segue)