Giustizia: Boccia, 'Crosetto in aula, sbagliato minare credibilità poteri Stato'

Roma, 28 nov. (Adnkronos) – “Dalle donne e dagli uomini delle istituzioni ci si aspetta sempre un comportamento che le tuteli. Se ci sono cose che il ministro deve dire le dica in Parlamento. Se ha notizie di reato informi le Procure. A noi tutti è richiesto un supplemento di responsabilità: noi dobbiamo difendere la Repubblica, non minarne la credibilità. Noi dobbiamo tutelare i tre poteri dello Stato e non mettere in discussione il loro equilibrio, così per sentito dire. La verità è che c’è molto nervosismo nella maggioranza, incapace come è di dare risposte al Paese. E allora invece di parlare di come affrontare il caro affitti o il problema dei salari la destra si inventa nuovi conflitti”. Così il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia intervistato da Rainews24.