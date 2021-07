Giustizia: Bolognini (Lega), 'a Milano raccolte 3mila firme in un weekend'

Milano, 4 lug. (Adnkronos) – "L’avvio della campagna della Lega per i referendum sulla giustizia è stato davvero un grande successo. A Milano sono state raccolte 3mila firme nel solo fine settimana e in molti gazebo sono addirittura terminati i moduli per la raccolta.

Un risultato straordinario, che conferma non solo la voglia della gente di partecipare ed essere protagonista, ma, soprattutto, che il sistema della giustizia va finalmente cambiato". Così Stefano Bolognini, commissario provinciale di Milano della Lega Salvini Premier.

"L’altissima partecipazione a Milano, come nel resto d'Italia, testimonia anche che le idee della Lega – prosegue Bolognini – sono maggioranza nel Paese, e questo grande risultato consoliderà il nostro ruolo come primo partito nazionale".