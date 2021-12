Giustizia: Caiazza, 'direttiva presunzione innocenza passo avanti civiltà**

Roma, 13 dic. (Adnkronos) – L'entrata in vigore delle norme che disciplinano la diffusione di informazioni sulle indagini giudiziarie che attuano una Direttiva europea "non so se sia una pagina storica, certamente è una pagina di grande importanza e di grande rilievo".

Lo ha affermato Gian Domenico Caiazza, presidente dell'Unione camere penali, in una conferenza stampa a Montecitorio. Verranno sanzionati "comportamenti che erano diventati la normalità, è un passo avanti di civiltà" e permetterà di "distinguere con chiarezza chi ha il culto della legalità e chi no".