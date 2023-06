Giustizia: Calandrini (FdI), 'riforma Nordio garanzia per cittadini'

Roma, 18 giu. (Adnkronos) – "La riforma della Giustizia che ha messo in campo il ministro Nordio nasce dal principio liberale di garanzia per i cittadini che anima tutte le legislazioni liberali d'Occidente. Elimina abusi che consentivano, attraverso la divulgazione di intercettazioni, di entrare nella vita privata di persone estranee ai reati. Nessuna limitazione al diritto di cronaca ma ripristino della tutela della vita privata dei cittadini. E' una riforma coraggiosa e necessaria se vogliamo ritornare ad un rapporto normale tra stato e cittadini". Lo dichiara in una nota il senatore di Fratelli d’Italia Nicola Calandrini, presidente della V Commissione Bilancio.

"Difenderemo i principi di questa riforma che sono un mattone importante del processo di cambiamento dell'Italia che abbiamo promesso agli italiani, il Governo di Giorgia Meloni non ha paura di scegliere e di cambiare", conclude.