Giustizia: Calderoli, ‘volontà di farla c’è’

Milano, 27 nov. - (Adnkronos) - “La riforma della Giustizia, che sia stata messa in un cassetto lo sostiene Renzi, che fa l’opposizione e legittimamente critica tutto e tutti. Ma la volontà da parte di questa maggioranza di riformare la giustizia c’è”. Lo ha det...

Milano, 27 nov. – (Adnkronos) – “La riforma della Giustizia, che sia stata messa in un cassetto lo sostiene Renzi, che fa l’opposizione e legittimamente critica tutto e tutti. Ma la volontà da parte di questa maggioranza di riformare la giustizia c’è”. Lo ha detto il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Roberto Calderoli, a margine dell’evento Italia Direzione Nord, in corso a Milano.