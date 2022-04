Giustizia: Casellati, 'professione forense ha ruolo centrale'

Roma, 23 apr. (Adnkronos) – Di Giuseppe Abbamonte "ricordiamo la originalità dell'ingegno, la profonda preparazione, l'acume giuridico e, soprattutto, una straordinaria capacità di lettura della realtà, di comprensione dei cambiamenti in atto e di visione del futuro. Lungimirante il suo contributo per una nuova concezione della funzione dell'avvocato che, come era solito sottolineare, deve essere capace di proporre iniziative e soluzioni che concorrano, con la decisione giudiziale, alla individuazione delle regole e alla definizione dell'ordinamento.

Una sinergia di azione tra tutti gli operatori del diritto che presuppone -nel pensiero e nell'opera del professor Abbamonte- la centralità di una formazione comune, che sappia coniugare lo sguardo di sistema con la necessità di specializzazione. Insomma, una eredità morale e culturale che ci consente di sottolineare ancora una volta l'insostituibile centralità della professione forense". Lo afferma il presidente del Senato, Elisabetta Casellati, in un messaggio inviato in occasione dello scoprimento di un busto a Castel Capuano in memoria del professor Giuseppe Abbamonte.