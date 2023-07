Giustizia: Castellone (M5s), 'eliminazione abuso d’ufficio terreno fertile per corruzione'

Roma, 21 lug. (Adnkronos) - "Come conferma anche l'Ue, l'eliminazione dell'abuso d'ufficio e l'estensione dell'affidamento diretto degli appalti rappresentano terreno fertile per corruttori e corrotti. Siamo contrari a questa deriva pericolosa e pretendiamo che int...

Roma, 21 lug. (Adnkronos) – "Come conferma anche l'Ue, l'eliminazione dell'abuso d'ufficio e l'estensione dell'affidamento diretto degli appalti rappresentano terreno fertile per corruttori e corrotti. Siamo contrari a questa deriva pericolosa e pretendiamo che integrità e trasparenza non siano compromesse". Così su Twitter Maria Domenica Castellone, senatrice del Movimento 5 stelle e vicepresidente dell'aula di Palazzo Madama.