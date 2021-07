Giustizia: Cecchetti (Lega), 'in Lombardia raccolte 25mila firme per referendum'

Roma, 4 lug. (Adnkronos) – Oltre 25 mila firme raccolte in Lombardia "per avere una giustizia più efficiente e più giusta. Grazie agli oltre venticinquemila cittadini lombardi che tra ieri e oggi si sono presentati ai nostri gazebo per sostenere con la loro firma i quesiti referendari che abbiamo depositato per riformare il nostro sistema giustizia".

Lo afferma Fabrizio Cecchetti, vicecapogruppo della Lega alla Camera e coordinatore della Lega lombarda.

"Grazie ai nostri militanti e sostenitori -aggiunge- che hanno lavorato in questo fine settimana per allestire i gazebo nelle piazze lombarde e grazie a tutti gli eletti della Lega, dai parlamentari ai consiglieri comunali, che hanno presenziato ai banchetti per certificare le firme. Grazie a tutti, siamo partiti con il piede giusto in questa battaglia di civiltà".