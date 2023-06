Giustizia: Ciriani, 'dibattito in aula ci sarà, invito a discutere ma c'è chiusura pregiudiziale Pd'

Roma, 20 giu (Adnkronos) – Sulla riforma della giustizia "in aula il dibattito ci sarà e sarà approfondito, ma colpisce l'atteggiamento di chiusura pregiudiziale del Pd". Lo ha detto il ministro dei Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani a Rtl 102.5.

"Sull'abuso d'ufficio non capisco perchè il Pd non voglia partecipare alla discussione, il tema è sentito da molti amministratori del Pd", ha spiegato Ciriani che poi ha aggiunto: "Tutti i testi sono migliorabili, tutti sono perfettibili, è un invito a fare il nostro mestiere in Parlamento. I miglioramenti sono sempre possibili e auspicabili. E' un invito alle opposizioni, anzichè dire sempre di no. I temi sono oggettivi, perchè non parlare di come riformare la giustizia?".