Giustizia: confronto Crosetto-Della Vedova prosegue in buvette Camera

Roma, 1 dic. (Adnkronos) – Prosegue in buvette a Montecitorio il confronto tra Benedetto della Vedova di +Europa e il ministro della Difesa Guido Crosetto. Dopo il botta e risposta in Aula, dove il ministro di Fdi ha risposto all'interpellanza presentata da Della Vedova per chiarire il senso delle sue affermazioni sulla magistratura, i due si sono incrociati di nuovo nel bar di Montecitorio. L'esponente di +Europa ha continuato a incalzare Crosetto, invitandolo a circostanziare le sue accuse e chiedendogli anche delle presunte interferenze sulla magistratura del sottosegretario a Palazzo Chigi Alfredo Mantovano, denunciate dal quotidiano Il Domani. "Hai chiamato in causa me ma in realtà volevi Mantovano", ha scherzato Crosetto prima di congedarsi.