Giustizia: Conte, 'con prescrizione si rinuncia ad accertare verità, noi ci opponiamo'

Roma, 28 set. (Adnkronos) – Per quanto riguarda il capitolo della giustizia, con una nuova riforma della prescrizione, "in un Paese normale con delle forze politiche responsabili non si parlerebbe di sovranismi, ma di sovranità, che è un concetto caro a uno Stato che vuol far rispettare le regole uguali per tutti. Che sovranità può rivendicare ora che le forze politiche della maggioranza, addirittura supportate da forze di opposizione, che non vuole celebrare i processi?". Lo ha chiesto Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 stelle, parlando con i giornalisti fuori da Montecitorio.

"Il governo sta facendo di tutto con la prescrizione, unita alla riforma Cartabia, che si è distinta per l'impescrittibilità dicendo che il processo o finisce in un lasso di tempo molto breve o finisce nel nulla. Il risultato è che lo Stato rinuncia ad accertare la verità processuale dei fatti e quindi rinuncia deliberatamente a rendere giustizia alle vittime del reato. Di questo passo rinunceremo a rendere giustizia. Noi ci opponiamo fermamente", ha concluso Conte.