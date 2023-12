Giustizia, Conte: "Da Crosetto solo complottismi e vittimismi"

Roma, 1 dic. (askanews) – “Abbiamo ascoltato il ministro Crosetto in Parlamento e dopo dieci minuti di discorso abbiamo ricavato solo complottismi e vittimismi”. Lo ha detto il leader di M5s, Giuseppe Conte, incontrando i cronisti a Piazza Montecitorio, dopo l’intervento alla Camera dei Deputati del titolare della Difesa Guido Crosetto, che ha risposto a un’interpellanza urgente a proposito delle sue dichiarazioni in materia di giustizia.

“Confermano come questo governo tenti in tutti i modi di nascondere agli italiani la realtà di una manovra economica che prevede 2 miliardi di nuove tasse per i cittadini nulla per la crescita del Paese”, ha aggiunto Conte.

“Il ministro Crosetto ha lamentato un plotone di esecuzione ad personam, dopo che ha rilasciato quell’intervista a un quotidiano nazionale. Vorrei rassicurarlo che qui ad personam ci sono solo le fermate dei treni per i ministri”, ha attaccato l’ex premier.

“Qui – ha sottolineato Conte – ci sono solo i privilegi di una classe politica che sembra riportare ad un passato che grazie anche al contributo del Movimento 5 stelle ritenevamo di aver definitivamente superato; parlano di meritocrazia ma per loro la meritocrazia è nell’ambito ristretto della loro cerchia familiare e parentale”.